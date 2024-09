Heidelberg – Untere Bergbahn: Bauarbeiten an Stützmauer ab 7. Oktober! Fahrbetrieb wird unterbrochen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Zwischen dem 7. Oktober und voraussichtlich dem 10. November 2024 wird der Fahrbetrieb der unteren Bergbahn eingestellt. Hintergrund sind Bauarbeiten an einer Stützwand oberhalb der Haltestelle Schloss. Am 11. November soll der reguläre Fahrbetrieb wieder starten. Seit mehreren Jahren wird die Stützwand entlang der Strecke regelmäßig überwacht, um etwaige Verformungen und daraus resultierende Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen. „Die letzten Messungen haben ergeben, dass sich die bisher leichten Verformungen beschleunigt haben. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung auf den Wechsel zwischen sehr trockenen und sehr niederschlagsreichen Monaten mit teilweise Starkregen über die vergangenen Jahre hinweg zurückzuführen sind“, sagt Klaus Harthausen, Abteilungsleiter bei der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH. Die Verformungen der Wand wurden in den letzten Wochen zusätzlich über eine Echtzeitmessung beobachtet, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.Busersatzverkehr wird eingerichtet „Wir werden die Wand jetzt mit einer Netzsicherung unterstützen und somit für einen weiterhin sicheren Betrieb der unteren Bergbahn sorgen“, sagt Damian Kampka, Betriebsleiter der Heidelberger Bergbahnen. Während der Bauarbeiten wird ein Busersatzverkehr von der Station Kornmarkt über das Schloss bis zur Station Molkenkur eingerichtet. Die obere Bahn zwischen Molkenkur und Königsstuhl fährt weiter, allerdings bereits nach dem Winterfahrplan. Auf der oberen Bergbahnstrecke zwischen Molkenkur und Königstuhl fahren die Bahnen alle 20 Minuten. Die erste Bahn talwärts fährt um 9.08 Uhr von der Station Königstuhl, die letzte Bahn um 17.28 Uhr. Für die Zeit der Schließung ist täglich bis 18 Uhr ein Busersatzverkehr eingerichtet. Der Bus verkehrt halbstündlich zwischen Talstation Kornmarkt über die Haltestelle Schloss bis zur Molkenkur. An den Wochenenden im Oktober wird er durch einen weiteren Bus verdichtet. An der Molkenkur ist der Umstieg vom Bus auf die obere Bergbahn möglich. Der Ersatzverkehr ist im Schloss-/Bergbahnticket enthalten. Die Kasse am Kornmarkt bleibt geöffnet, um den Erwerb von Tickets und die Information der Kunden zu gewährleisten. Ergänzend zum Ersatzverkehr steht auch die rnv-Buslinie 30 S-Bahnhof Altstadt – Peterskirche – Schloss – Molkenkur – MPI Astronomie (VRN-Tarif) zur Verfügung.

Die Stadtwerke Heidelberg informieren, sobald der Fahrbetrieb für die untere Bahn wieder aufgenommen werden kann. Weitere Informationen zu den Heidelberger Bergbahnen unter www.bergheim-heidelberg.de