Frankenthal – Stadt führt Bürger-App ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Bürgerbeteiligung zu künftigen Funktionen gestartet. Frankenthal ist Modellkommune.

Die Stadtverwaltung Frankenthal erweitert ihr digitales Angebot und führt eine Bürger-App ein. Damit schafft sie einen zusätzlichen, unkomplizierten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen und ergänzt das Angebot auf der Internetseite der Stadt www.frankenthal.de.

„Wir möchten Bürger da erreichen, wo sie digital unterwegs sind. Das Smartphone gehört für viele zum täglichen Begleiter. Mit ,einer App für alles‘, in der man von den Öffnungszeiten des Rathauses bis zum Veranstaltungskalender alles rund um Stadt und Verwaltung findet, schaffen wir hier einen echten Mehrwert“, befürwortet Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer die Einführung der Bürger-App.

Frankenthal ist Modellkommune bei der Einführung der Kommunal-App ihres aktuellen Website-Dienstleisters Chamaeleon AG, die das neue Angebot in Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen Fabrik19 umsetzt.

Die Frankenthal-App soll neben einer Übersicht aller Online-Dienstleistungen auch weitere nützliche Funktionen und Informationen beinhalten – unter anderem Neuigkeiten aus der Stadt oder eine Übersicht der nächsten Veranstaltungen. Die Informationen werden dabei automatisch von der städtischen Website übernommen, so dass der Pflegeaufwand gering bleibt. Außerdem werden der Online-Abfallkalender des EWF sowie die zukünftige zentrale Mängelmelder-Plattform in die Bürger-App integriert.

Die App ist darüber hinaus erweiterbar und kann beispielsweise um Informationen zu Wetter und lokalen Katastrophenwarnungen, Notdienst-Auskünfte zu Ärzten und Apotheken sowie Push-Nachrichten bei besonders wichtigen Ereignissen ergänzt werden. Auch weitere digitale Angebote, die die Stadt zukünftig einführen will, sollen integriert werden. Die Bürger-App der Stadt Frankenthal soll ab Winter 2024 in den App-Stores kostenlos verfügbar sein.

Umfrage zu künftigen Funktionen

Was wünschen sich Frankenthals Bürgerinnen und Bürger für die Frankenthal-App? Um weitere Wünsche und Ideen in die Planungen miteinbeziehen zu können, startet die Stadtverwaltung eine Online-Umfrage. Bis zum 27. Oktober kann online abgestimmt werden unter www.frankenthal.de/bürgerapp.

„Alle Frankenthalerinnen und Frankenthaler haben so die Möglichkeit, ihre Wünsche, Ideen und Anregungen direkt einzubringen. Wir werden die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer berücksichtigen – so wird das neue Angebot nicht nur zu einer App für, sondern auch einer App von Bürgern“, so Meyer.

Neben der Online-Abstimmung besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich per E-Mail an internetredaktion@frankenthal.de oder Brief an die Stadtverwaltung Frankenthal, Pressestelle, Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz) zu beteiligen.

Über die Chamaeleon AG

Die Chamaeleon AG entwickelt, projektiert und setzt seit über 25 Jahren mit über 60 Mitarbeitern Kundenprojekte im kommunalen Umfeld um. Das Produktportfolio umfasst neben Content-Management-Systemen im Inter- und Intranet, Lösungen zur OZG-Umsetzung, Online-Verfahren, Schnittstellen zu gängigen Kommunalanwendungen, Kompetenzen im Bereich BITV und dem Betrieb und der Wartung aller Systeme. Seit dieser Zeit kann sie auf über 2.500 erfolgreich durchgeführte Projekte bei über 600 kommunalen Kunden verweisen. In enger Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, u.a. in Form eines gemeinsamen Tochterunternehmens, erweitert sie stetig ihre Kompetenzen durch kommunalrelevante Lösungen. Kunden profitieren von dem hohen technischen Niveau und der sachlichen Fachkenntnis im Verwaltungswesen.

Über die Fabrik19 AG

Die Fabrik19 AG aus Gießen ist ein führendes Softwareunternehmen im Bereich der mobilen Technologie. Das Kernprodukt, die Mobility Suite mos., ist eine bahnbrechende Technologie für die Entwicklung von mobilen Anwendungen. So kommt mos. Bereits in über 170 Apps zum Einsatz, darunter auch Apps für kleine und große Kommunen.

Quelle Stadt Frankenthal