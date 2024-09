Frankenthal – AMC Frankenthal übergibt Spende an Kita Hans-Holbein-Straße

Mutterstadt. Bei dem seit einiger Zeit leerstehenden ehemaligen Einkaufscenter vom REAL in Mutterstadt gibt es Neuigkeiten. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach der Eröffnung vom Action-Markt soll nun am Donnerstag 19. September 2024 der Woolworth-Markt eröffnet werden. EDEKA Stiegler wollte auch in diesem Jahr noch sein Geschäft dort in Mutterstadt eröffnen, Edeka Stiegler sucht Arbeitskräfte für den Markt ... Mehr lesen »