Eberbach – Park(ing)-Day 2024: Zum 3. Mal am 20. September hier in der Stadt

Eberbach / Rhein-Neckar-reis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 20. September 2024 findet von 9 bis 17 Uhr zum 3. Mal eine Park(ing) Day-Aktion in Eberbach statt. Veranstaltet wird sie von der AG Mobilität der Klimawerkstatt Eberbach sowie dem Klimaschutzmanagement der Stadt. Es beteiligen sich eine Reihe örtlicher Initiativen und Geschäftsleute. Zum ersten Mal wird die Bahnhofsstraße Ost für den Verkehr gesperrt.

Eingebettet ist die Aktion in die Europäische Mobilitätswoche und findet am internationalen PARK(ing) Day sowie am Klimastreiktag von FridaysForFuture statt.

Der Park(ing) Day hat nicht Verkehrsbehinderung oder demonstrative Provokationen im Sinn, sondern versteht sich als unterhaltsame und zugleich bewusstseinserweiternde Aktion. Es geht darum, zu sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, dass das Auto vielleicht nicht für jede kleine Fahrt in die Stadt genutzt werden muss. Eine veränderte Mobilität ist ein wichtiger Baustein beim Klimaschutz.

Eine attraktivere Innenstadt entsteht durch Aufenthaltsqualität. Studien zeigen, dass eine verbesserte Infrastruktur für aktive Mobilität – also zu Fuß gehen, Rad fahren, den ÖPNV nutzen – mit hoher Wahrscheinlichkeit der lokalen Wirtschaft zugutekommt.

Es gibt am Park(ing) Day Aktionen verschiedener Initiativen:

• Der ADFC Rhein-Neckar bietet von 13 bis 17 Uhr eine Fahrradcodieraktion an.

• Die Firma BOM bietet eine Helmberatung.

• Die Ausbildungsabteilung des Deutschen Roten Kreuzes Heidelberg informiert zu Erster Hilfe bei Radunfällen.

• „Eber-Bike“ nimmt Fahrradspenden an. Hinter der Schülerfirma „Eber-Bike“ verbirgt sich ein Fahrradreparatur-Service des SBBZ der Dr. Weiß-Schule. Pädagogisches Ziel ist, die jungen Menschen unter fachmännischer Anleitung auf das Berufsleben vorzubereiten. Die Fahrradwerkstatt „Eber-Bike“ ist in der Schulzeit immer am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr geöffnet.

• Das Klimaschutzmanagement der Stadt sowie verschiedene AGs der Klimawerkstatt stehen für Gespräche zur Verfügung.

• Der NABU Eberbach macht – anlässlich des ebenfalls an diesem Tag stattfindenden World Clean Up Days – einen Infostand zum Thema Müll(vermeidung).

• Stadtmobil Rhein-Neckar informiert zu Carsharing – bislang gibt es zwei Carsharing-Fahrzeuge in Eberbach.

• Die Tauschbörse Eberbach ist mit einem Flohmarktstand vertreten.

Daneben gibt es Mitmachaktionen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, gern auch mit „exotischem“ un- oder elektromotorisiertem Untersatz oder zu Fuß durch die Bahnhofsstraße zu flanieren, ins Gespräch zu kommen, örtliche Geschäfte und Lokale aufzusuchen und den Park(ing) Day zu genießen!