Brühl – Saisonbilanz 2024 Spätsommer poliert Freibadbilanz auf

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Blick auf die Besucherstatistik zeigen sich die Verantwortlichen des Brühler

Freibades nicht ganz zufrieden. Ursächlich hierfür ist das, besonders in den Monaten

Mai und Juni, wechselhafte nicht sommerliche Wetter. Wenigen durchweg sonnigen

Tagen standen viele bewölkte und regenreiche Tage gegenüber.

Erst der Spätsommer polierte die Saisonbilanz etwas auf.

Der beste Tageswert der gesamten Saison konnte am Samstag, den 20.07.2024

registriert werden, als 3.150 Gäste bei herrlichem Sommerwetter ins Freibad

strömten. Halbwegs gute Monate waren der August mit 24.831 sowie der Juli mit

22.194 Besuchern, weiß Dirk Faulhaber, der im Brühler Rathaus für das Freibad

zuständige Bedienstete, zu berichten.

Unter dem Strich waren es 64.391 Gäste, die in der in der Mitte von Brühl gelegenen,

parkähnlichen Anlage begrüßt werden durften, somit trotz des schlechten Wetters

nur geringfügig weniger Besucher als im Vorjahr. Bis auf ganz wenige Ausnahmen

dürfen in der Saison 2025 alle gerne wiederkommen, das heißt, dass es so gut wie

keine negativen Auffälligkeiten bezüglich des Benehmens der Besucher gab. Dies

sei auch ein Verdienst des gesamten Bäderteams, welches durch besonnenes

Auftreten leicht erhitzte Gemüter wieder auf Normaltemperatur brachte, fassen es die

Verantwortlichen im Brühler Rathaus augenzwinkernd zusammen.

In Zeiten, in denen anderswo im Bädersektor über mangelnde Fachkräfte berichtet

und geklagt wird, ist man in Brühl jedenfalls froh, aktuell über ein sehr erfahrenes und

eingespieltes Bäderteam zu verfügen. Nur so ist es überhaupt möglich, den hohen

Anforderungen eines Freibadbetriebes gerecht zu werden und den Gästen nahezu

uneingeschränktes Badvergnügen über die gesamte Saison bieten zu können. Dazu

zählen auch die Veranstaltungen, die noch zum regulären Badbetrieb hinzukommen,

wie z. B. dem gut besuchten Fitnessprogramm Aqua-Zumba oder das sogenannte

„Mermaiding“. „Mermaiding“ ist eine Schwimmsportart, bei der sich die Teilnehmer in

einem Meerjungfrauenkostüm inklusive Monoflosse in wellenförmigen Bewegungen

wie eine Meerjungfrau im Wasser fortbewegen. „Gut angekommen ist auch das

Eröffnungs-Sportfest mit dem Schwimmverein SV Hellas, welches immer ein sehr gut

besuchter Wettkampf ist, bei der wir nebenbei auch erkennen können, ob im Freibad

alles reibungslos läuft, zumal auch Trainer und Fans mit dabei sind“, ergänzt

Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der in jedem Jahr auch zu den Besuchern gehört.

Das alles möchte die Gemeindeverwaltung auch im kommenden Jahr wieder bieten,

bei hoffentlich unveränderten Eintrittspreisen.

Bürgermeisteramt Brühl

Rhein-Neckar-Kreis Telefon Zentrale (06202) 2003-0

Rathaus, Hauptstraße 1 Durchwahl 2003-11 www.bruehl-baden.de

Bürgermeister Dr. Ralf Göck Telefax 2003-14

Für das Bäderteam gilt es nun ohne Verschnaufpause das Hallenbad auf die in

Bälde beginnende Saison vorzubereiten.

Ab 01. Oktober öffnet das Hallenbad zu folgenden Öffnungszeiten: dienstags und

freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr und von 16.00 bis 20.30 Uhr sowie samstags von

13.00 bis 17.00 Uhr und sonntags (sowie an Feiertagen) von 09.00 bis 13.00 Uhr.

Auch im Hallenbad würde sich das gesamte Bäderteam um Betriebsleiter Patrick

Berndt über zahlreichen Besuch freuen.

Foto:

Das Brühler Freibad präsentiert sich wie ein Park mit großen Wasserflächen.

Quelle: Verwaltung