Kein entsprechender Beitrag vorhanden.

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welcher Ausbildungsberuf oder dualer Studiengang passt zu mir? Welche Unternehmen in Heidelberg und der Region bilden aus? Und habe ich bei meinen Bewerbungsunterlagen an alles gedacht? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Besucherinnen und Besucher der Heidelberger Ausbildungstage am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. Oktober 2024, ... Mehr lesen »