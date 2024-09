Sinsheim – Gut Saniert?! Ansehen! Sanierte Wohnhäuser in Sinsheim besichtigen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Energetische Sanierung zum Anfassen“ organisiert die KLiBA in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Sinsheim am 21. und 22. September 2024 die Aktionstage „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“. Engagierte Bewohner von energetisch sanierten Wohnhäusern öffnen ihre Türen und präsentieren der Öffentlichkeit ihr energiesparendes Zuhause. Jeder, der sein Haus energetisch optimieren möchte oder eine energetische Sanierung plant, hat die Möglichkeit, sich in diesen Tagen aus erster Hand zu informieren. Alle Termine und Orte online unter www.kliba-heidelberg.de. Private Hauseigentümer, die ihr Haus ganz oder teilweise energiesparend saniert haben, öffnen ihre Türen für die Öffentlichkeit. Ob Heizungsaustausch, neue Fenster, Dämmung, PV-Anlage, Energieberatung oder Förderung – bei kurzen Führungen stellen sie zusammen mit den beteiligten Fachleuten die Sanierungsmaßnahmen vor und geben ihre Erfahrungen weiter.• am Samstag, den 21. September 2024, 10:00 – 15:00 Uhr, Am Hasenpfad in Waldangelloch• am Sonntag, den 22. September 2024,09:30 – 16:00 Uhr, Friedrich-Hub-Straße in Ehrstädt und 11:00 – 17:00 Uhr, Waibstadter Straße 5 in HoffenheimUnter allen Besuchern wird eine begrenzte Zahl von individuellen Gebäude-Checks der Verbraucherzentrale verlost. Gewinnspielkarten liegen in den teilnehmenden Gebäuden aus. Die Verlosungen finden im November 2024 statt.