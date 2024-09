Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat Clemens Körner ernennt Weinpaten 2024

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 13. September, hat Landrat Clemens Körner die Weinpaten 2024 ernannt. Freuen auf die Weinpatenschaft konnten sich folgende Geehrten:

1) Knut Mertens, Geschäftsführer bei INP Deutschland in Römerberg. Er ist zuständig für Green Energy und plant gerade die größte Flusswasser-Wärmepumpen-Anlage Deutschlands am Rhein in Mannheim.

2) Die Schorleschrauwer aus Böhl-Iggelheim, Kai Babatz, Christopher Konrad, Sebastian Rech, Daniel Suchoroschenko und Daniel Weidling. Die fünf Freunde haben 2023 die Pothole Rodeo Rallye im Baltikum gewonnen.



3) Günter Schön aus Maxdorf, Er ist Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen und gewann beim Wettbewerb “Deutscher Lehrkräfte-Preis Unterricht innovativ” in der Kategorie “Ausgezeichnete Lehrkräfte”. Somit gehört er zu Deutschlands beliebtesten Lehrer.



4) Franz Josef Reindl, er war Direktor der Hafenbetriebe Ludwigshafen.



5) Georg Litz, Polizeipräsident a.D.



6) Edith Sellinger, war langjährige Leiterin des ambulanten Hospizdienstes südlicher Rhein-Pfalz-Kreis.



7) Monji El Beji, verkörpert als Halbtunesier die Pfälzer Kultur in den verschiedensten Genre. So ist er bekannt u. a. als der Woifeschdkänisch oder als Sänger von Fine R.I.P. aber auch durch den Film “Hiwwe wie driwwe” lebt Monji die Pfälzer Lebensart.



Zwei Personen konnten aus nachvollziehbaren Gründen, wie beispielsweise Hochzeit, nicht an der Ehrung teilnehmen. Dies waren Volker Westermann, Förster für Waldinformationen, Umweltbildung und Walderleben im Forstamt Rheinauen. Er gründete vor 25 Jahren die Rucksackschule. Ein Bildungsangebot für Schulen, Jugendgruppen und Kindergärten.

Der zweite zu Ehrende, war Fadi Yacoub. Der Bauleiter bei der Firma Heberger stellte dem Rhein-Pfalz-Kreis bei der BUGA in Mannheim Räumlichkeiten zur Verfügung in denen der Kreis seine Utensilien für die BUGA-Veranstaltungen lagern durfte.

Weinpaten werden vom Landrat ernannt. Die Voraussetzung für die Ernennung, ist persönliches Engagement für den Rhein-Pfalz-Kreis oder die Region. Wie man auch wieder an der diesjährigen Preisverleihung sehen kann, gibt es keine festgelegten Kategorien. Dadurch spiegeln die Weinpaten in einer besonderen Art und Weise die Vielfallt der persönlichen Aktivitäten im Rhein-Pfalz-Kreis.

Quelle: MRN-News