Neustadt – Karriere in der Pflege: AWO Pfalz lädt zur Mitarbeiter Messe ein

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/AWO Pfalz) – Die AWO Pfalz veranstaltet am 24. September 2024 eine Mitarbeiter Messe und lädt Schulabsolventen sowie Pflegefachkräfte ein, sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Pflege zu informieren. Die Messe findet von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Heim’schen Sektkellerei, Maximilianstr. 32 in Neustadt an der Weinstraße statt.

Die AWO Pfalz, mehrfach ausgezeichnet als „Beste Arbeitgeber Deutschland“ bei Great Place to Work®, bietet während der Veranstaltung einen umfassenden Einblick in die diversen Tätigkeitsfelder und Karrieremöglichkeiten innerhalb der Organisation. Berufseinsteiger und erfahrene Fachkräfte haben die Gelegenheit, direkt mit Führungskräften und Mitarbeitern in Kontakt zu treten, um Fragen zu stellen und mehr über die Unternehmenskultur und Arbeitsinhalte zu erfahren.

Interessierte können sich vor Ort ein Bild von den verschiedenen Berufsfeldern machen und wertvolle Informationen zu den Perspektiven in der Pflege sammeln. Die Teilnahme an der Messe ist kostenlos und erfordert keine vorherige Anmeldung.

Weitere Informationen zur AWO Pfalz und den Karrieremöglichkeiten finden Sie unter www.awo-pfalz.de oder folgen Sie der AWO Pfalz auf Facebook und Instagram unter @awopfalz