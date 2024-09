Mutterstadt – Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 18-Jährigen – Nachtrag

Abtsteinach / südhessischer Landkreis Bergstraße (ots) – Am Sonntag (15.09.) gegen 16.50 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Unter-Abtsteinach ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem 4-jährigen Mädchen auf einem Tretroller. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis die Hauptstraße, als sich das Mädchen mit ihrem Tretroller hinter einem am Fahrbahnrand ... Mehr lesen »