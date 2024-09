Mannheim – Verkehrsinformationen: Demonstrationen am Wochenende

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Wochenende (20. und 21. September) finden im innerstädtischen Bereich mehrere Versammlungen statt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am Freitag, 20. September, findet von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr ein Demonstrationszug statt. Dieser bewegt sich vom Marktplatz G1 über die Breite Straße und dann über die Planken in Richtung Wasserturm, führt im weiteren Verlauf über den Kaiserring entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Fressgasse, danach durch die Fressgasse bis zur Breiten Straße und von dort zurück zum Marktplatz G1. Es ist mit Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kaiserrings und in der Fressgasse sowie mit Beeinträchtigungen des Straßenbahnbetriebs in der Breiten Straße und in den Planken zu rechnen.

Am Samstag, 21. September, findet eine Demonstration in der Fressgasse statt. In der Zeit von 10 Uhr bis 19 Uhr wird die Fressgasse zwischen P3 / Q3 und P1 / Q1 sowie die verlängerte Fressgasse zwischen E1 / F1 voll gesperrt. Die Breite Straße und der Straßenbahnverkehr sind nicht betroffen. In den Parkbuchten in der Fressgasse sowie im Einmündungsbereich der Stichstraßen P1 / P2, P2 / P3, Q1 / Q2 und Q2 / Q3 gilt am Veranstaltungstag von 8 Uhr bis 19 Uhr ein absolutes Haltverbot. Die Parkhäuser Q6 / Q7 und R5 sind jederzeit über die Fressgasse erreichbar. Der Durchfahrtsverkehr sollte die Fressgasse über den Ring umfahren.

Ebenfalls am Samstag findet eine Fahrrad-Demonstration statt. Zwischen 13:30 Uhr und 15 Uhr bewegt sich der vorwiegend aus Kindern bestehende Aufzug vom Wasserturm über Friedrichsplatz und Friedrichsring weiter über den Kurpfalzkreisel, die Kurpfalzbrücke, die Brückenstraße, Mittelstraße, Waldhofstraße, Herzogenriedstraße, An der Radrennbahn, Hochuferstraße, Carl-Benz-Straße, Murgstraße, August-Kuhn-Straße bis zum Parkplatz der GBG-Halle.

Quelle Stadt Mannheim