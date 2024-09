Mannheim – Veränderter Abgabestichtag für Vormerkungen Kinderbetreuung: 01. Februar 2025

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15.09.24 gegen 17.00h stürzte ein 42-jähriger Motorradfahrer in Wörth in der Hafenstraße. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen am Bein, weshalb er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Am ... Mehr lesen »