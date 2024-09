Mannheim – MANGA DAY 24 in der Stadtbibliothek Mannheim mit Zeichen-Workshop und Gratis-Mangas

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des Manga Day 24 führt Soroor Ashouri Fard von der Jugendkunstschule der Freien Kunstakademie Mannheim am Samstag, 21. September 2024, von 11:00 bis 14:00 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, Jugendbereich JungLe+ in einem Workshop in die Welt des Manga-Zeichnens ein. Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt. Außerdem können im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr pro Person bis zu drei Gratis-Mangas in der Zentralbibliothek abgeholt werden – solange der Vorrat reicht. Teilnahme am Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung per Mail an stadtbibliothek.jungle@mannheim.de oder telefonisch unter 0621 293-8932 ist erforderlich.

