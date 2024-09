Mannheim – Gute Energieversorgung dank Wasserstoff? – Veranstaltung „DHBW Mannheim forscht“ gibt Einblicke aus Industrie und Wissenschaft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie ist der aktuelle Stand bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und wie kann Wasserstoff in Unternehmen eingesetzt werden? Fragen wie diesen geht die kostenfreie Veranstaltung am 26. September von 15:45 bis 18:30 Uhr aus der Reihe “DHBW Mannheim forscht” nach. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim zu ihrem Event mit vier Vorträgen und Austausch an den Campus Eppelheim ein. Eine Anmeldung ist bis 20. September 2024 möglich.

In den letzten Jahren wurden bedeutende Fortschritte bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien gemacht. Schon jetzt ist absehbar, dass Wasserstoff eine Schlüsselrolle in unserer zukünftigen Energieversorgung spielen wird. Dabei ist eines klar: Es kann nur gemeinsam gehen. Und so ist aus der langjährigen erfolgreichen Kooperation zwischen IHK und DHBW Mannheim das Veranstaltungsformat „DHBW Mannheim forscht“ entstanden, in der das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft im Mittelpunkt steht. Das diesjährige Event bietet einen Überblick über neueste Entwicklungen in der Energieversorgung sowie in der Wasserstoffforschung der DHBW und zeigt, wie Wasserstoff bereits in Unternehmen eingesetzt wird. Außerdem wird die Rolle der erneuerbaren Energien beleuchtet, die in der ersten Jahreshälfte 2024 etwa 60 Prozent des deutschen Strombedarfs abdeckten.

Vorträge

• Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff (Dr.-Ing. Tobias Neuhauser, terranets bw GmbH)

• Konzept für Verdichterstationen von Wasserstoffpipelines (Prof. Dr.-Ing. Sven Schmitz, Forschungscluster

Elektrochemie (ELCH), DHBW Mannheim)

• H2F@home: Wasserstoff lokal erzeugen und tanken (Konrad Weiß, B&S Service GmbH und Prof. Dr. Volker Schulz, Forschungscluster Elektrochemie (ELCH), DHBW Mannheim)

• Wasserstoffverbrenner: Herausforderungen und Chancen (Prof. Dr. Dietmar Schorr, DHBW Karlsruhe)

Nach den Vorträgen haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich mit den Referenten und anderen Teilnehmern auszutauschen und zu vernetzen. Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer, Betriebsleiter und Innovationsmanager aller Branchen, Entscheider in Kommunen und interessierte Akteure der nachhaltigen Energieversorgung. Insbesondere sind Unternehmensvertreter eingeladen, die am Netzwerk partizipieren möchten und sich für kooperative Forschungsaktivitäten interessieren. Informationen und Anmeldung Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen und Online-Anmeldung (bitte bis zum 20. September 2024) unter: ihk.de/rhein-neckar/energieversorgung. Veranstaltungsort ist die DHBW Mannheim, Außenstelle Eppelheim, Handelsstraße 13, 69214 Eppelheim.