Mannheim – Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald -Handwerkliche Firmenjubiläen

Herxheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag (12.09.2024) rief ein Unbekannter bei einem Senior aus Herxheim an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Anrufer erzählte von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem auf einer Liste der Name des Geschädigten verzeichnet wäre. Der Senior solle seine Wertgegenstände zur Abholung bereitlegen, da ... Mehr lesen »