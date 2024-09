Ludwigshafen – Freie Wählergruppe (FWG) fordert Tempo-30-Zone in den Nachtstunden für die Gartenstadt

Ludwigshafen / Lu-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freie Wählergruppe (FWG) hat einen Antrag beim Ortsbeirat Ludwigshafen Gartenstadt eingereicht, der eine generelle Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in den Nachtstunden zwischen 22:00 und 05:00 Uhr vorsieht. Ziel des Antrags ist es, die Lärmbelästigung zu reduzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern.

Eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h trägt erheblich zur Lärmminderung bei. Studien zeigen, dass niedrigere Geschwindigkeiten den Verkehrslärm deutlich reduzieren. Dies verbessert die Lebensqualität der Anwohner und fördert eine ruhigere und entspanntere Umgebung. Lärm hat nachweislich negative Auswirkungen auf die Gesundheit, einschließlich erhöhtem Stress, Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Geschwindigkeitsreduzierung kann diese gesundheitlichen Risiken minimieren und das Wohlbefinden der Anwohner verbessern.

Durch die geringere Geschwindigkeit wird das Unfallrisiko erheblich verringert. Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer wird das Verkehrsumfeld sicherer und angenehmer. Eine Reduzierung auf 30 km/h gibt den Verkehrsteilnehmern mehr Zeit, auf mögliche Gefahren zu reagieren und Unfälle zu vermeiden.

Langsamere Geschwindigkeiten führen zu einem gleichmäßigeren Verkehrsfluss und können somit den Ausstoß von Schadstoffen reduzieren. Dies trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei und unterstützt die Ziele des Luftreinhalteplans. Zudem fordert die FWG bei Straßenerneuerungen die Verwendung eines optimierten Straßenaufbaus und Asphalt-Mixdesigns, um die Langlebigkeit der Straßen zu erhöhen und den CO2-Ausstoß bei der Produktion zu reduzieren.

Die Einführung von Tempo-30-Zonen ist gemäß § 45 Abs. 1c der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) möglich, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Maßnahme sind somit gegeben.

Die FWG ist überzeugt, dass die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in den Abendstunden im Ortsbezirk Ludwigshafen Gartenstadt sowie die Verwendung eines optimierten Straßenaufbaus und Asphalt-Mixdesigns bei Straßenerneuerungen sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität, der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes sind. Die FWG bittet den Ortsbeirat, diesem Antrag zuzustimmen und die notwendigen Schritte zur Umsetzung einzuleiten.

FWG-Gartenstadt