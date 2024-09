Ludwigshafen – Belästigung auf Kerwe

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/AWO Pfalz) – Die AWO Pfalz veranstaltet am 24. September 2024 eine Mitarbeiter Messe und lädt Schulabsolventen sowie Pflegefachkräfte ein, sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Pflege zu informieren. Die Messe findet von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Heim’schen Sektkellerei, Maximilianstr. 32 in Neustadt an der Weinstraße statt. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen »