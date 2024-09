Landau – STADTRADELN 2024 in Landau – Geführte Radtour am Mittwoch, 18. September, zu Urban Gardening-Projekten und am Donnerstag, 26. September, entlang der Halbmarathonstrecke

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam Kilometer sammeln und dabei spannende Informationen bekommen: Im Rahmen von STADTRADELN 2024 werden in Landau zwei geführte Radtouren durchs Stadtgebiet mit Bürgermeister Lukas Hartmann angeboten. Am Mittwoch, 18. September, geht es zu verschiedenen Urban Gardening-Projekten in Landau und am Donnerstag, 26. September, haben Interessierte die Möglichkeit, gemeinsam die Strecke des EnergieSüdwest-Halbmarathons abzufahren. Treffpunkt am Mittwoch, 18. September, ist um 17 Uhr an der Ecke Wirth-Allee/Georg-Friedrich-Denzel-Straße. Von hier geht es zu drei „Tat-Orten“ für Ernährung und Klimaschutz: Im Bockensatz wird gemeinschaftlich gegärtnert sowie Obst und Gemüse für die Selbstversorgung angebaut. Die „kleine Gärtnerei“ in Queichheim sorgt für ökologisch angebautes Gemüse aus der Nachbarschaft und im „Klimagarten Südpfalz“ geht es um die Anpassung an die Folgen der Erderhitzung im Nutzgarten.

21 Kilometer durch und um Landau stehen den Läuferinnen und Läufern des EnergieSüdwest-Halbmarathons am 3. Oktober bevor. Am Donnerstag, 26. September, haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Strecke gemeinsam mit Bürgermeister Lukas Hartmann schon einmal mit dem Fahrrad zu erkunden. Auch wer nicht für den Bréal-Marathon Landau oder die Halbmarathonstrecke angemeldet ist, ist hierzu natürlich herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Deutschen Tor. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es auf www.stadtradeln.de/landau.

Beim STADTRADELN dürfen alle mitmachen, die in Landau wohnen, arbeiten, studieren oder einem Verein angehören. Unter www.stadtradeln.de/landau können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Wer beim STADTRADELN in die Pedale tritt, kann die absolvierten Radkilometer online eintragen oder diese direkt per STADTRADELN-App tracken lassen.

Quelle: Stadt Landau