Landau – „Schlange, Echse, Frosch und Co.“- Erlebnisführung für die ganze Familie am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen ganz besonderen Einblick in die Welt der Reptilien und Amphibien bietet die Zooschule Landau am Sonntag, 29. September, von 11 Uhr bis ca. 13 Uhr: Peter Buchert, Experte für die Haltung und Pflege von Tieren dieser Tierklassen, wird mit Unterstützung von Lehrkräften der Zooschule Eltern, Großeltern und Kinder ab 6 Jahren auf einen Erlebnisrundgang durch den Zoo mitnehmen und Schlangen, Kaimane, Schildkröten und andere Tiere vorstellen. Dabei geht es auch um Fragen wie „Sind alle Schlangen gefährlich?“, „Kann ich im eigenen Garten eine Schildkröte halten?“ und „Womit wird der Kaiman im Zoo Landau gefüttert?“. Besondere Anschauungsobjekte, wie ein Schildkrötenpanzer oder Schlangenhaut, machen die spannenden Informationen auch für Kinder „greifbar“. In der Zooschule können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleich zu Beginn herausfinden, was Reptilien und Amphibien voneinander unterscheidet und die Terrarien Tiere der Zooschule kennenlernen. Die direkte Begegnung mit einem dieser Tiere stellt den besonderen Höhepunkt des erlebnisreichen Vormittages dar.

Eine Anmeldung für die Familienführung ist zwingend erforderlich und kann ab sofort telefonisch von 9 bis 12 Uhr in der Zooverwaltung unter 0 63 41/13 70 11 oder per Mail an zoo@landau.de erfolgen. Treffpunkt für die Familienführung ist um 10.45 Uhr an der Zookasse. Veranstaltungspreis: 15 Euro (bis zu 5 Personen, jeder weitere Erwachsene 5 Euro, jedes weitere Kind 2,50 Euro; dieser Betrag ist NUR in bar zu entrichten!) zuzüglich Zooeintritt. Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau