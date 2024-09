Landau – Ehre fürs Ehrenamt – Stadt Landau sucht Vorschläge für Verleihung des städtischen Ehrenamtspreises – Thema in diesem Jahr ist „Kunst und Kultur“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Kunst und Kultur stehen in diesem Jahr beim Landauer Ehrenamtspreis im Fokus. Die Stadt wird den Preis in diesem Jahr am Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember verleihen. Ab sofort und bis zum 15. Oktober sind Vorschläge für Preisträgerinnen und Preisträger willkommen. Gesucht sind Personen, Initiativen, Vereine und Institutionen, die sich in Landau im Bereich Kunst und Kultur ehrenamtlich engagieren. Kunst und Kultur sind nicht nur „nice to have“, sondern halten unsere Stadtgesellschaft zusammen und stellen einen wichtigen Standortfaktor dar“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. „In Landau haben wir glücklicherweise eine vielfältige Kulturszene, die auch zum großen Teil von Ehrenamtlichen gestaltet wird. Mit der diesjährigen Verleihung des Ehrenamtspreis möchten wir dieses Engagement würdigen und einmal mehr in den Fokus rücken “, so Dominik Geißler, der die Kultur seit seinem Amtsantritt zur Chefsache erklärt hat.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Landau so viele Menschen haben, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für die Allgemeinheit engagieren“, sagt Beigeordnete Lena Dürphold. „Von Sport über Jugendarbeit bis hin zu kirchlichem und sozialem Engagement ist in Landau alles dabei – in diesem Jahr haben wir uns aber dafür entschieden, eine Preisträgerin oder einen Preisträger im Bereich Kunst und Kultur zu ehren. Auch hier ist die Auswahl groß und ich bin gespannt auf die Vorschläge!“ Vorschläge für Preisträgerinnen und Preisträger nimmt der Persönliche Referent des Oberbürgermeisters André Kuhn gerne unter andre.kuhn@landau.de entgegen. Die Stadt Landau vergibt ihren Ehrenamtspreis in diesem Jahr zum neunten Mal. Bisherige Preisträger sind das Café Asyl, die Rettungsorganisationen Feuerwehr, DRK, DLRG und THW, die Tafel, der Förderverein der Katharinenkapelle, die Kinder- und Jugendfarm, der Festungsbauverein, der Turnverein 1861 im ASV Landau und der Trägerverein der Frauenzufluchtsstätte Südpfalz.

Quelle: Stadt Landau