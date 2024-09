Herxheim – Betrugsversuch mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Herxheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Donnerstag (12.09.2024) rief ein Unbekannter bei einem Senior aus Herxheim an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Anrufer erzählte von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem auf einer Liste der Name des Geschädigten verzeichnet wäre. Der Senior solle seine Wertgegenstände zur Abholung bereitlegen, da nur so der Schutz vor Verlust bei einem möglichen Einbruch gewährleistet werden könne. Die Übergabe der Wertgegenstände wurde auf den 13.09.2024 terminiert.

Ein Angehöriger des Seniors durchschaute den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

Am Freitag (13.09.2024) gegen 11:00 Uhr erschien tatsächlich ein 37-Jähriger an dem Wohnanwesen des Geschädigten und wollte seine Wertgegenstände abholen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Betruges. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht

Es wird geprüft, ob ein gleichgelagerter Fall am 06.09.2024 in Landau mit der aktuellen Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau