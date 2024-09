Heidelberg – Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Raubdelikt festgenommen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend gegen 23 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Lokals in der unteren Straße in Heidelberg der Polizei eine auffällige Beobachtung zwischen drei Männern. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, dürften das Täterduo, bestehend aus einem 26-Jährigen und einem 28-jährigen Mann, versucht haben einem Passanten die Halskette zu stehlen. Hierzu verwickelten einer der Verdächtigen den Mann in ein Gespräch. Der andere versuchte dem Passanten die Halskette zu entwenden. Als der Geschädigte dies bemerkte, flüchteten die Täter in Richtung der Heilig-Geist-Kirche. Eine Streife konnte die Verdächtigen schnell ausfindig machen und festnehmen. Gegen die Verdächtigen wurde nun ein Verfahren wegen versuchten Raubs eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei wird außerdem geprüft, ob die Männer auch für weitere ähnliche Vorfälle in der Heidelberger Altstadt in Frage kommen.

