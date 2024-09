Heidelberg – Was tun gegen Glücksspielsucht? Fachvortrag am 23. September im Rathaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 25. September ist der bundesweite Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Das Kommunale Suchthilfenetzwerk lädt im Rahmen seines Jahrestreffens im Vorfeld des Aktionstags bereits am Montag, 23. September 2024, um 14.30 Uhr zu einem Fachvortrag in den Kleinen Rathaussaal, Marktplatz 10, ein. Konrad Landgraf von der Geschäftsstelle Glücksspielsucht aus Bayern wird in einem Online-Vortrag zu Glücksspielsucht und aktuellen Trends sprechen und mit einer Live-Demonstration von Online-Glücksspiel Impulse zur anschließenden Diskussion setzen. Die Veranstaltung richtet sich primär an Fachleute sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, steht aber auch interessierten und betroffenen Menschen aus Heidelberg offen. Interessierte können sich anmelden per E-Mail bei eva.leichman@heidelberg.de.

Hintergrund

Viele Menschen hoffen bei Glücksspielen auf den großen Gewinn. Jedoch kann das Spiel abhängig machen und endet dann häufig in der Privatinsolvenz, mit zerstörten Familien oder in der Einsamkeit. Durch die Fachveranstaltung will das Kommunale Suchthilfenetzwerk diesem Risiko Aufmerksamkeit schenken und aufzeigen, welche Interventionen präventiv und bei problematischen Spielen möglich sind. Die Vernetzung von Institutionen, Fachkräften und betroffenen Personen stehen im Fokus der Veranstaltung.