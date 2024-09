Heidelberg – Infos für Eltern mit Neugeborenen am 24. September

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Dienstag, 24. September 2024, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Kinder-, Jugend- und Familienförderung der Stadt Heidelberg, Plöck 2a, statt. Die Mitarbeitenden informieren über familienfreundliche Angebote in Heidelberg und gehen individuell auf Fragen zur neuen Lebenssituation ein. Auch die zentrale Vormerkung für Kitaplätze wird vorgestellt. Familien bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Anmeldungen sind nicht notwendig. Eine Geschwisterbetreuung ist möglich. Für diesen Fall bittet das Familienbüro um eine Ankündigung per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de. Alle anwesenden Familien erhalten außerdem eine Baby-Begrüßungstasche mit Informationen rund ums Baby und einem kleinen Geschenk.

Wer am 24. September nicht dabei sein kann, hat die Gelegenheit zur Teilnahme an der nächsten Infoveranstaltung am Montag, 2. Dezember 2024. Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.