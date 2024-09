Heidelberg – Die Krabbel- und Musikkäfer in Wieblingen

Germersheim/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Germersheim) – Wer die Jugendleiter/innen-Card (Juleica) erwerben möchte, hat dazu im November Gelegenheit. In bewährter Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Germersheim e.V. bietet das Kreisjugendamt Germersheim dieses Seminar an. Anmelden können sich Interessierte ab 16 Jahren, die entweder bereits in der Jugendarbeit aktiv sind oder sich künftig ehrenamtlich in einem Verein engagieren möchten. ... Mehr lesen »