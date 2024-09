Frankenthal – Vortragsreihe zu dem italienischen Barockmaler Caravaggio an der vhs Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Mittwoch, den 25. September findet an der vhs eine Vortragsreihe zu dem Ausnahmekünstler „Caravaggio – Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610)“ statt. An drei Terminen stellt die Dozentin und Kunsthistorikerin Gordana Mlakar das Werk des italienischen Barockmalers vor, der zu den bedeutendsten Malern des 17. Jahrhunderts gehört. Caravaggio gilt als Begründer der Chiaroscuro Malerei – Hell-Dunkel-Malerei. Durch starke Kontraste wirken dargestellte Personen, Tiere, Gewänder und Stillleben plastischer und lebendiger. Der hohe Kontrast zwischen Hell und Dunkel lässt die Motive in einem dramatischen, fast unnatürlichen und profanen Licht erscheinen. Der einzigartige Umgang mit Farben und Lichtspielen und sein Leben als extravagante Persönlichkeit haben ihn berühmt gemacht. Caravaggio war ein Maler mit einer tatsächlich kriminellen Laufbahn.

Am 25. September wird der Aspekt „Leben und Frühwerk“ näher beleuchtet, am 02. Oktober „Der Maler der Kardinäle und des Adels“ und am 09. Oktober „Die letzten Jahre im Exil und der frühe Tod“. Die Vorträge finden jeweils von 15 bis 16:30 Uhr statt und kosten pro Termin 7,00 Euro. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.