“Die Heidelberger” zur Rohrbacher Kerwe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Am vergangenen Wochenende fanden gleich mehrere Stadtteilfeste statt und Die Heidelberger mussten gleich „auf mehreren Hochzeiten tanzen“. Aber da wir in allen Stadtteilen gut aufgestellt sind, ist das natürlich kein Problem: Die Rohrbacher Kerwe wurde eröffnet vom neuen 2. Vorsitzenden des Stadtteilvereins, Christian Multerer, und der Heidelberger Weinkönigin, Larissa Leonhard, die wir beide im letzten Jahr in den Kreis unserer Mitglieder aufnehmen durften. Aber auch unsere Stadträte waren natürlich in Rohrbach vertreten – bei der Eröffnung und auch beim Kälbelestanz.

