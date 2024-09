“Die Heidelberger” zum Neuenheimer Fischerfest 2024

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 13. September, hat Landrat Clemens Körner die Weinpaten 2024 ernannt. Freuen auf die Weinpatenschaft konnten sich folgende Geehrten: 1) Knut Mertens, Geschäftsführer bei INP Deutschland in Römerberg. Er ist zuständig für Green Energy und plant gerade die größte Flusswasser-Wärmepumpen-Anlage Deutschlands am Rhein in Mannheim. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 2) ... Mehr lesen »