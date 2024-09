Absteinach – 4-jähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Abtsteinach / südhessischer Landkreis Bergstraße (ots) – Am Sonntag (15.09.) gegen 16.50 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Unter-Abtsteinach ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und

einem 4-jährigen Mädchen auf einem Tretroller. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis die Hauptstraße, als sich das Mädchen mit ihrem Tretroller hinter einem am Fahrbahnrand abgestellten Transporter auf die Straße begab. Hierbei kam es zum

Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem auf dem Tretroller fahrenden Kind, das hierdurch schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Motorradfahrer hingegen blieb unverletzt. An dessen Maschine entstand zudem kein Sachschaden.

Quelle – Polizeipräsidium Südhessen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail