Mannheim – SV Waldhof Mannheim holt in Rostock einen Punkt

Mannheim / Metroporegion Rhein-Neckar . Der SV Waldhof Mannheim bleibt auch nach dem 5. Spieltag in der 3. Liga ohne Saisonsieg. Beim Auswärtsspiel im Kellerduell holten die Waldhöfer bei Hansa Rostock beim 1:1-Unentschieden einen Punkt. SVW-Stürmer Terrence Boyd hatte die Waldhöfer in der 64. Minute nach einem Konter in Führung gebracht. Die Rostocker konnten kurz vor Spielende durch ihren Kapitän Damian Roßbach in der 86. Minute zum 1:1-Endstand ausgleichen. Der SV Waldhof Mannheim bleibt damit mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenrang in der 3. Liga.

Die Waldhöfer hatten sich zuvor im bfv-rothaus-Pokal sehr blamiert, als sie beim Landesligisten VfR Gommersdorf mit 0:1 verloren hatten und damit bereits im Viertelfinale ausgeschieden sind.

Das nächste Heimspiel in der 3. Liga bestreitet der SV Waldhof Mannheim am Samstag, 21. September um 14 Uhr, gegen den VfL Osnabrück im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick