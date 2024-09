Ludwigshafen – Tag der offenen Tür bei der Staatsphilharmonie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 22. September 2024 laden die Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Philharmonie ein. Der Blick hinter die

Kulissen reicht vom Kinderprogramm, über Kaffeehausmusik bis hin zum Mitmachorchester.

Eine große Auswahl an leckeren Speisen und Getränken komplettiert das familienfreundliche

Angebot.

Auch wenn die Tore der Philharmonie dank zahlreicher Angebote

das ganze Jahr weit offenstehen, lädt der Tag der offenen Tür zu ganz besonderen Aktionen ein.

Denn wann hat man schon die Gelegenheit während der Probe mitten im Orchester zu sitzen oder gar

mitzuspielen? Bei „Mittendrin“ und dem „Mitmachorchester“ geht das. Sogar unter der Leitung von

Chefdirigent Michael Francis, der ab 11 Uhr mit dem Orchester Beethovens 6. Sinfonie, die

„Pastorale“ probt. Ganz nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ nimmt das Publikum im Orchester

Platz und erlebt die Musik dort, wo sie entsteht.

Instrument und Notenständer nicht vergessen!

Gleich im Anschluss ab 12.30 Uhr kann das Publikum dann selbst aktiv werden und einfach

mitproben. Dazu werden kurz vor Beginn Noten in drei Schwierigkeitsgraden: leicht, mittel, schwer,

ausgeteilt. Gespielt wird ein Arrangement von Wolfgang Amadeus Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“,

bei dem neben Streichinstrumenten auch Holzbläser, Horn und Trompete mitmachen können. Wer

dabei sein will, bringt sein Instrument und einen Notenständer mit. Kurzentschlossenen stehen

begrenzte Plätze an der Pauke zur Verfügung.

Ab 13.30 beginnt im Probensaal ein abwechslungsreiches Kammermusikprogramm, für das sich

mehrere Ensembles formieren. Auch das transkulturelle Ensemble Colourage tritt auf.

Kaffeehausmusik mit Frieder Funk und Friends erklingt ab 15.30 Uhr im Foyer der Philharmonie, wo

bereits ab 12.30 Uhr ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet auf die Gäste wartet.

Im Klangreich gegenüber der Philharmonie können die jüngsten Gäste ab 13.00 Uhr

Orchesterinstrumente entdecken und ausprobieren. Auch die beliebte XXL-Hüpfburg wird wieder auf

dem Hans-Klüber-Platz bereitstehen.

Zum Abschluss spielen im Probensaal ab 17.00 Uhr mit den Riders zunächst die Country Band der

Staatsphilharmonie und danach mit den Swinging Birds die Bigband der Staatsphilharmonie.

Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei. Einer vorherigen Anmeldung bedarf es nicht.

Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz