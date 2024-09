Kaiserslautern – Zweite Saisonniederlage für den FCK bei Hannover 96

Kaiserslautern. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat am 5. Spieltag in der 2. Bundesliga das Auswärtsspiel bei Hannover 96 mit 1:3-Toren (Halbzeit 0:1) verloren. Die Hannoveraner gingen bereits in der 6. Minute durch Hyun-ju Lee in Führung. FCK-Torjäger Ragnar Ache erzielte nach der Pause in der 56. Minute mit seinem dritten Saisontreffer den 1:1-Ausgleich. Doch in der 73. Minute brachte Max Christiansen Hannover erneut mit 2:1 in Führung. In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5.) sorgte Monju Momuluh für den 3:1-Endstand vor 38.100 Zuschauern. Der FCK musste in Hannover auf seinen Kapitän Marlon Ritter verzichten. Nach der zweiten Saisonniederlage bleibt der FCK mit sieben Punkten und 9:10 Toren auf dem 10. Tabellenplatz. Neuer Spitzenreiter in der 2. Liga ist der Karlsruher SC mit 13 Zählern nach einem 2:0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04. Hannover 96 hat sich mit zehn Zählern auf den vorläufig dritten Tabellenrang hinter dem 1. FC Magdeburg mit 11 Punkten verbessert. Die Roten Teufel bestreiten am Samstag, 21. September um 20.30 Uhr, ihr nächstes Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gegen den Hamburger SV. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Der FCK musste bei der Niederlage in Hannover auf seinen Kapitän Marlon Ritter verzichten (Foto Michael Sonnick)