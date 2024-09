Hoffenheim – TSG Hoffenheim verlängert langfristig mit Top-Talent Florian Micheler

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit dem österreichischen Top-Talent Florian Micheler vorzeitig langfristig verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers hatte noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

„Florian ist ein typisches Beispiel für den traditionellen TSG-Weg von der eigenen Akademie zu den Profis. Er hat sich nicht zuletzt in der vergangenen Saison mit hervorragenden Leistungen in unserer U19, die sowohl Deutscher Meister als auch Pokalsieger wurde, für die Bundesliga-Mannschaft von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo empfohlen, durfte die gesamte Saisonvorbereitung bei den Profis absolvieren und hat seine Chance eindrucksvoll genutzt“, sagt Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter der TSG. „Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist eine Belohnung und wir freuen uns sehr, Florians Karriere in den nächsten Jahren weiterhin begleiten zu dürfen – denn wir sehen in ihm noch sehr viel Potenzial. Sein Beispiel zeigt zudem wieder einmal, dass unser Weg der Talententwicklung hier in Hoffenheim einzigartig gut funktioniert. Deswegen werden wir ihn auch in Zukunft beharrlich weiterverfolgen.“

Florian Micheler wechselte im Juli 2021 in die TSG-Akademie und gehört seit dieser Saison zum erweiterten Profikader der TSG Hoffenheim. Am 2. Spieltag der aktuellen Spielzeit feierte der Österreicher beim Auswärtsspiel der TSG bei Eintracht Frankfurt (1:3) bereits sein Bundesliga-Debüt, als er in der 59. Minute von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gegen die Hessen eingewechselt wurde. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals kam Micheler bei den Würzburger Kickers schon zum Einsatz. Zuvor absolvierte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler im TSG-Trikot bereits 16 Partien (1 Assist) für die U17 der Hoffenheimer sowie 48 Spiele (9 Tore / 22 Assists) für die U19, mit der er in der vergangenen Saison Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Zudem ist der zentrale Mittelfeldspieler aktueller U21-Nationalspieler von Österreich und hat seit seinem Debüt am 6. September zwei Partien für die Junioren-Auswahlmannschaft seines Heimatlandes bestritten. Zuvor war Micheler bereits für die U19-, U18- und U17-Nachwuchsteams Österreichs aktiv.

Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH