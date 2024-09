Böhl-Iggelheim – Unbekannte Täter machen sich an Schaustellerwagen zu schaffen – 5.000 Euro Schaden

Kaiserslautern. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat am 5. Spieltag in der 2. Bundesliga das Auswärtsspiel bei Hannover 96 mit 1:3-Toren (Halbzeit 0:1) verloren. Die Hannoveraner gingen bereits in der 6. Minute durch Hyun-ju Lee in Führung. FCK-Torjäger Ragnar Ache erzielte nach der Pause in der 56. Minute mit seinem dritten Saisontreffer den 1:1-Ausgleich. Doch ... Mehr lesen »