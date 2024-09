Billigheim-Ingenheim – Verletzte Personen beim Purzelmarkt-Festumzug

Billigheim-Ingenheim (ots) Am Sonntag den 15.09.2024 gegen 11:25 Uhr kam es in Billigheim während des Festumzugs zum Purzelmarkt 2024 zu einem Unfall mit einem selbstgebauten “Fahrradmobil”. Auf abschüssiger Strecke wurde das Gefährt immer schneller und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. 8 Zuschauer wurden von dem außer Kontrolle geratenen Fahrzeug erfasst und verletzt, darunter 4 Kinder. 7 Personen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichtere Verletzungen, sie wurden in örtliche Krankenhäuser verbracht. 1 erwachsene Person wurde schwerer verletzt und stationär aufgenommen. 2 geparkte Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40000.- EUR. Der Festumzug wurde vom Veranstalter aufgrund des Vorfalls abgebrochen und für beendet erklärt, das Festprogramm fand im weiteren Verlauf auf der Purzelmarkt-Reiterwiese seine Fortsetzung. Die Polizei Landau geht aktuell von einem technischen Defekt an der Bremsanlage aus, das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Zeugen, die während des Umzugs in Billigheim Bilder oder Videos vom Fahrradmobil gefertigt haben, werden gebeten diese der Polizei Landau zu senden. Die Polizei benötigt nur Aufnahmen, die in der Landauer Straße in Billigheim gefertigt wurden. Email-Adresse: pilandau@polizei.rlp.de.

