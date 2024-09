Mechtersheim – Für Mechtersheim-Trainer Jürgen Kramny gab es die dritte Niederlage in Folge

Mechtersheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Jürgen Kramny hat als Trainer vom Fußball-Oberligisten TuS 1914 Mechtersheim auch das dritte Spiel in Folge verloren. Nach der 1:2-Heimniederlage Ende August gegen TuS Koblenz gab es am Samstag auch gegen den FV Engers 07 eine 0:3-Heimniederlage (Halbzeit 0:2). Die Gäste aus Engers gingen durch Rössler in der 14. Minute in Führung und erhöhten durch Lahn in der 30. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Schmitten in der 61. Minute für den Endstand zum 3:0-Auswärtssieg. TuS Mechtersheim bleibt nach dem 7. Spieltag mit nur einem Sieg und vier Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Spitzenreiter in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist der FK Pirmasens mit 17 Zählern, die auswärts beim FC BW Karbach 0:0 spielten.

Der 52-jährige Jürgen Kramny spielte früher beim VfB Stuttgart, beim 1. FC Nürnberg, 1. FC Saarbrücken, 1. FSV Mainz 05 und bei Darmstadt 98.

Text Michael Sonnick

Foto : Für Mechtersheim-Trainer Jürgen Kramny gab es die dritte Niederlage in Folge (Foto Achim Riess)