Mannheim – Baumaßnahme Paradeplatz – weitgehende Aufhebung der Umleitungen in der Innenstadt ab 16. September

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 8. Juli erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) die Gleisinfrastruktur im Kreuzungsbereich der Stadtbahnhaltestelle Paradeplatz in Mannheim. Gleichzeitig werden die Haltestellen an den Steigen A und B, entlang der Strecke in Richtung Schloss, für die Fahrgäste barrierefrei ausgebaut.

Auch wenn diese notwendigen Arbeiten bewusst in die eher ruhigeren Wochen der Sommerferien geplant wurden, benötigten unsere Fahrgäste aufgrund von Umleitungen im Innenstadtbereich eine gewisse Flexibilität.

Seit Ende Juli musste für die Baumaßnahme die Stadtbahnstrecke zwischen Paradeplatz und Schloss gesperrt werden. Das sorgte – zusammen mit weiteren unvorhergesehenen Streckensperrungen im Mannheimer und Ludwigshafener Verkehrsgebiet – für zahlreiche Umleitungen im Innenstadtbereich. Ab Montag, 16. September, wird diese Strecke nun, wie geplant, wieder freigegeben und zahlreiche Stadtbahnlinien können wieder auf ihren gewohnten Linienweg zurückkehren.

Paradeplatz über die Haltesteige in den Planken erreichbar

Die Haltestelle Paradeplatz kann durch die dort fahrenden Bahnlinien allerdings voraussichtlich noch bis zum 13. Oktober nicht bedient werden. Denn bis dahin läuft der barrierefreie Ausbau an den Haltestellensteigen A und B weiter. Betroffen davon sind die Linien 1, 5/5A, 6, 9 EX und 15, sowie die Linie 4/4A aus und in Richtung Ludwigshafen. Die nächsten Zu- und Ausstiege bei diesen Linien sind an den Haltestellen Schloss bzw. Marktplatz und MA Rathaus /rem möglich. Fahrgäste, die die Haltestelle Paradeplatz direkt erreichen wollen, nutzen dafür die Linien 2, 3, 6A und 7, sowie die Linie 4/4A aus und in Richtung Waldfriedhof/Käfertaler Wald.

Über die Wiederinbetriebnahme der Strecke und die damit verbundene Aufhebung zahlreicher Umleitungen im Innenstadtbereich, über die weiteren Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr, sowie über den weiteren Verlauf der Baumaßnahme informierte die rnv am Freitag, 13. September 2024, bei einem Pressetermin vor Ort gemeinsam mit Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Dr. Volker Proffen, Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehr GmbH, sowie Frank Dommasch, Bereichsleiter Infrastruktur der rnv.

„Mit der pünktlichen Wiederaufnahme des Stadtbahnbetriebs auf den Gleisen in Richtung Schloss ist der kritischste Teil dieser herausfordernden Baumaßnahme mitten im Herzen Mannheims geschafft. Nach den nun folgenden Arbeiten an den Bahnsteigen ist eine der wichtigsten Haltestellen in unserem Stadtbahnnetz bald vollständig barrierefrei und in modernem Erscheinungsbild. Mein ausdrücklicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der rnv und der beteiligten Baufirmen für die koordinierte Abwicklung der Arbeiten im Zeitplan in einem sehr komplexen Bauprojekt“, betonte Dr. Volker Proffen, Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim, der heute gemeinsam mit den Vertretern der rnv und der MV Mannheimer Verkehr GmbH vor Ort war, um die Inbetriebnahme offiziell zu verkünden.

Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehr GmbH, hob die Bedeutung der Arbeiten für die Fahrgäste hervor: „Auch wenn wir erleichtert sind, dass ab 16. September die Breite Straße am Paradeplatz wieder für den Stadtbahnverkehr geöffnet wird, stehen unseren Fahrgästen und den Anliegern noch ein paar weitere Wochen einer Baustelle bevor. Diese Geduld wird sich aber bezahlt machen. Denn in den kommenden Wochen werden die neuen barrierefreien Bahnsteige gebaut und der umliegende Stadtraum mit taktilen Leitsystemen für sehbeeinträchtigte Menschen sicherer gemacht. Die Bäume, die noch gepflanzt werden, steigern die Aufenthaltsqualität am Paradeplatz zusätzlich.“

Frank Dommasch, Bereichsleiter Infrastruktur der rnv, hob die Komplexität der Maßnahme im Zusammenhang mit der aktuellen Verkehrslage hervor: „Diese Baumaßnahme ist trotz der großen Expertise aller Beteiligten keinesfalls alltäglich für uns. Dass wir diesen wichtigen Knotenpunkt, wie geplant, wieder befahren können, bedeutet eine große Entlastung für unsere Fahrgäste – gerade auch vor dem Hintergrund der Gesamtsituation, wie beispielsweise der Sperrung der Schlossgartenbrücke.“

Folgende Änderungen im Mannheimer Stadtbahnverkehr treten am 16. September mit Betriebsbeginn in Kraft:

Linie 1

Die Linie 1 fährt in beide Richtungen wieder auf dem regulären Linienweg. Aufgrund der Sperrung der Haltestellensteige A und B entfällt die Haltestelle Paradeplatz.

Linie 3

Die Linie 3 fährt in beide Richtungen wieder auf dem regulären Linienweg.

Linie 4/4A

Die Linie 4/4A fährt in Mannheim in beiden Richtungen bis zur Haltestelle Universität wieder auf dem regulären Linienweg. Ab der Haltestelle Universität fährt sie eine Umleitung über die Haltestellen Schloss, MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Handelshafen, LU Rathaus und Ludwigstraße zur Kaiser-Wilhelm-Straße. Grund ist die weiterhin bestehende Sperrung der Schlossgartenbrücke zur Konrad-Adenauer-Brücke.

Linie 5/5A

Die Linie 5 fährt in beide Richtungen wieder auf dem regulären Linienweg. Aufgrund der Sperrung der Haltestellensteige A und B entfällt die Haltestelle Paradeplatz.

Linie 6/6A

Die Linien 6 und 6A fahren im Mannheimer Stadtgebiet in beiden Richtungen jeweils wieder auf den regulären Linienwegen. Aufgrund der Sperrung der Haltestellensteige A und B entfällt für die Linie 6 die Haltestelle Paradeplatz.

Linie 7

Die Umleitung sowie die Trennung der Linie 7 in den Stadtgebieten von Mannheim und Ludwigshafen bleiben bestehen. Grund ist die weiterhin bestehende Sperrung der Schlossgartenbrücke zur Konrad-Adenauer-Brücke.

Linie 8

Die Linie 8 ist weiterhin eingestellt. Grund ist die weiterhin bestehende Sperrung der Schlossgartenbrücke zur Konrad-Adenauer-Brücke.

Linie 9 EX

Die Linie 9 EX verkehrt nur an Sonn- und Feiertagen. Die Linie 9 fährt ab der Haltestelle MA Hauptbahnhof eine Umleitung über die Haltestellen Universität, Schloss, MA Rathaus/rem und Rheinstraße nach LU Rathaus, Kaiser-Wilheim-Straße und LU Hauptbahnhof.

QUelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH