Ludwigshafen – NACHTRAG – Unfall Umgehungsstraße Maudach

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) WIe bereits berichtet kam es am Freitag, 13.09.2024, gegen 21.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Ludwigshafen-Maudach (K13).

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem PKW die K13 aus Rtg. Mutterstadt kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Mann ca. 100 Meter im Grünstreifen und streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite mehrere Büsche. Des Weiteren stieß die Fahrzeugfront gegen einen Baum, wodurch der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer konnte bis zum Eintreffen der Polizei selbstständig den Pkw verlassen und war augenscheinlich unverletzt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 45jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch durch die Polizeibeamten wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt und der verunfallte Pkw von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Während den Absperrmaßnahmen missachtete ein 85-Jähriger Pkw-Fahrer aus Mutterstadt die Vollsperrung und rangierte zwischen den aufgestellten Absperrleuchten und dem mit angeschaltetem Blaulicht abgestellten Funkstreifenwagen über den rechts befindlichen Grünstreifen hindurch. Nachdem der Mann durch die Polizeibeamten in der Unfallstelle angehalten wurde, gab dieser an, dass er von einer polizeilichen Kontrollstelle ausgegangen und daher in die Unfallstelle gefahren sei. Aufgrund der unsicheren Fahrweise des Mannes, bei dem Wendemanöver ergeht eine Meldung an die Führerscheinstelle.





Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle Foto MRN News / Text Polizeipräsidium Rheinpfalz

