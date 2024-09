Kronau – Jan Bühn fährt Bestzeit mit dem Tecmas MRP BMW Racing-Team in der Superstock-Klasse

Kronau / Le Castellet – Beim Finale zur seriennahen Superstock-Kategorie war BMW mit dem französischen Tecmas MRP BMW Racing-Team mit den Fahrern Jan Bühn aus Kroanu sowie den beiden Franzosen Loïc Arbel und Kenny Foray am schnellsten beim Qualifying zum 24-Stunden-Rennen in Le Castellet/Frankreich. Das BMW-Trio fuhr eine Zeit von 1.54,597 Minuten, dicht dahinter folgt das Hungarian Endurance Racing-Team by Moto-Jungle.

Das Tecmas MRP BMW Racing-Team liegt in dieser Saison mit 20 Punkten auf dem 15. Gesamtrang im Superstock-Cup, im Vorjahr belegten die BMW-Piloten den achten Gesamtrang mit 74 Zählern. 2023 gewannen Bühn, Arbel und Foray das 24-Stunden-Rennen beim Saisonauftakt in Le Mans/Frankreich. Die 87. Auflage des legendären Bol d’Or-Rennen wird am Samstag, 14. September um 15 Uhr, gestartet und live auf www.servustv.com übertragen.

Superstock-Weltcup-Wertung vor dem Finale nach 3 von 4 Rennen :

1. National Motos Honda FMA 108 Punkte

2. Chromeburner-RAC 41-Honda 59 P.

3. Team Étoile 56 P.

15. Tecmas MRP BMW Racing-Team 20 P.

Text Michael Sonnick

Foto : Die BMW-Piloten Markus Reiterberger (links) und Jan Bühn aus Kronau fuhren jeweils die Bestzeit beim 24-Stunden-Rennen (Foto Michael Sonnick)