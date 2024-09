Worms – Gruppenausstellung „Wir sind Future – Character meets Design“ des KubiS e.V. unter Leitung von Julian Strasser im Wormser Kulturzentrum – Vernissage am 29. September um 16 Uhr

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Ende September eröffnet im Wormser Kulturzentrum die Ausstellung „Wir sind Future – Character meets Design“, eine Gruppenausstellung des KuBiS e.V. Worms. Diese Ausstellung ist vom 30. September bis zum 28. Oktober im Oberen Foyer des Kulturzentrums zu sehen und bietet einen spannenden Einblick in die kreative Welt junger Talente, die sich mit ihrer Identität, ihren Werten sowie den Herausforderungen der heutigen Zeit auseinandersetzen. Die präsentierten Werke stammen aus dem Bereich des Character Designs. Sie zeigen die Entwicklung und Umsetzung von selbstkreierten Charakteren, die von den Kunstschülern des KuBiS e.V. unter der Leitung von Julian Strasser entwickelt wurden. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 29. September, um 16 Uhr statt. Der Besuch der Vernissage und Ausstellung ist kostenlos. Die Ausstellung ist im genannten Zeitraum montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

„Wir sind Future – Character meets Design“ lädt dazu ein, den Blick nach vorne zu richten und die Rolle der jungen Generation in der Gestaltung der Zukunft zu reflektieren. Die Ausstellung möchte die Weisheit und Erfahrung der älteren Generation mit der lebendigen Kreativität der Jugend vereinen und ein Gefühl der Wertschätzung schaffen. Die Werke, die Strassers junge Schüler präsentieren, sind lebhaft, mutig und manchmal auch nachdenklich oder humorvoll – sie spiegeln die vielfältigen Gedanken und Emotionen der jungen Talente wider.

Über Julian Strasser

Julian Strasser, der bereits 2013 mit der Ausstellung „Bohème“, 2021 mit der Gruppenausstellung „Wormser Künstler und Luther“ sowie 2022 mit seiner Ausstellung „Licht – Eine Begegnung im Herzen“ im Wormser Kulturzentrum vertreten war, wurde 1982 in Frunse (heute Bischkek), der Hauptstadt Kirgistans, geboren und kam 1991 nach Worms. Nach seinem Kommunikationsdesign Studium an der Hochschule Mannheim mit den Schwerpunkten Illustration und Buchgestaltung, die er als Master of Arts absolvierte, begann er als selbstständiger Künstler und Designer zu arbeiten. Zusätzlich unterrichtet er seit 2008 im KuBiS e.V Worms Kunst. In seinem Atelier „RESARTS“ konzentriert er sich auf Zeichnung, Illustration sowie impressionistische und abstrakte Malerei. Strassers Werke, stark geprägt von seiner musikalischen und künstlerischen Kindheit im Umfeld des Nationalen Opern- und Ballett-Theaters sowie des Symphonieorchesters in Frunse, sind tief und vielschichtig und spiegeln diese Einflüsse wider. Mehr über den Künstler und seine Werke erfährt man auf www.julianstrasser.com.

Ausstellung „Wir sind Future – Character meets Design“ des KubiS e.V. Worms / Julian Strasser

30. September bis 28. Oktober 2024

Wormser Kulturzentrum – Galeriefläche Oberes Foyer

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10-18 Uhr

Bei Veranstaltungen im Tagungsbereich kann die Ausstellung in Ausnahmefällen nicht zugänglich sein.

Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Worms Verlag.