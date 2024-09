Speyer – Verfolgungsfahrt mit Rollerfahrer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein junger Mann mit seinem Kleinkraftrad an einer Polizeistreife in der Spaldinger Straße vorbei. Beim Erblicken der Beamten verbog der junge Mann das Kennzeichen seines Zweirads und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Den Anhalte Signalen leistete der Fahrer nicht Folge, sodass ihm entlang der K1 nach Otterstadt bis zu einem Feldweg an der Langen Gewann nachgefahren wurde. Hierbei gefährdete er mehrere Fußgänger, welche sich lediglich durch einen Sprung zur Seite vor der rücksichtslosen Fahrweise des Rollerfahrers in Sicherheit bringen konnten. Der Mann konnte schließlich über einen Acker flüchten. Gegen den Fahrer des schwarzen Rollers mit rotem Aufdruck wird wegen einer Verkehrsgefährdung und einem illegalen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, oder die durch den Rollerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

