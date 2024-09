Speyer – Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende zur „Wärmewende in Speyer“

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die städtische Wirtschaftsförderung veranstaltet in Kooperation mit den Stadtwerken Speyer eine Informationsveranstaltung am 17. September, 10 Uhr, zum Thema Wärmeversorgung.

Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen die Gewerbetreibenden in Speyer über die aktuellen Entwicklungen in der Wärmeversorgung informiert werden. Dabei geht es um die Transformation der derzeit fossil dominierten Wärmeversorgung hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045. Im Veranstaltungsfokus steht die kommunale Wärmeplanung, die Anschlussmöglichkeiten an das Fernwärmenetz und die aktuellen Entwicklungen bei der Gewinnung von Geothermie. Die Zielsetzung ist, dass die Gewerbetreibenden zudem konkrete Antworten auf ihre Fragen und Anliegen erhalten.

Die Veranstaltung findet in den Seminarräumen der Schlör & Faß GmbH in der Wormser Landstraße 247 statt. Es wird um Anmeldung per E-Mail an Janine Regauer unter janine.regauer@stadt-speyer.de gebeten.

Veranstaltung „Nachhaltige Wirtschaft – Herausforderungen und Ansätze der Transformation für Unternehmen“

Im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit vom 18. September bis 8. Oktober 2024 veranstaltet die Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsmanagement am 18. September, 16 Uhr, eine Veranstaltung zum Thema „Nachhaltige Wirtschaft“. Es werden Herausforderungen und Ansätze der Transformation für Unternehmen beleuchtet. In einem Impulsvortrag wird Professorin Dr. Susanne Hartard vom Umweltcampus Birkenfeld auf Dekarbonisierungsstrategien und Transport-Mehrwegsysteme eingehen. Zudem wird es Unternehmensbeispielen aus Speyer im Themenbereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geben.

Die Veranstaltung findet im VHS Weiterbildungszentrum, Raum 13 in der Oberen Langgasse 33 statt. Es wird um Anmeldung per E-Mail an Florian Ofer unter florian.ofer@stadt-speyer.de gebeten.