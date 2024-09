Sinsheim – Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim Abt. Stadt – Am 15. September ab 11:00 Uhr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15. September 2024 lädt die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim Abt. Stadt zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet im Feuerwehrhaus in der Dührener Straße 25 statt. Mit einem Weißwurstfrühstück ab 11:00 Uhr beginnen wir das traditionelle Spritzenfest. Hier haben alle Bürger die Möglichkeit sich bei einer Fahrzeug- und Geräteschau über die Technik der Feuerwehr zu informieren. Auch die Jugendgruppe, die Feuerwehrangehörigen von morgen, stellen Ihr Können in einer Schauübung unter Beweis. Natürlich bieten wir neben dem Weißwurstfrühstück durchgehend warmes Essen, Kaffee und Kuchen an. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim engagiert sich in ihrer Freizeit für die Sicherheit der Bürger in Sinsheim. Wir laden Sie herzlich ein, an unserem Tag der offenen Tür teilzunehmen und freuen uns auf Ihren Besuch!

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail