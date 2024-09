Schwetzingen – Reha-Klinik hat Prüfer erneut überzeugt – Die GRN-Klinik für Geriatrische Rehabilitation Sinsheim erhält das Qualitätssiegel von Deutsche Cert für kontinuierliche Qualität zum 5. Mal

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag für unsere Patienten leisten, auch von einem unabhängigen Prüfinstitut so positiv gesehen und wertgeschätzt wird”, so Dr. Hedda Opitz, Chefärztin für Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation in Sinsheim. Nach einem mehrtägigen Rezertifizierungsaudit, das die kontinuierliche Qualität bestätigt hat, darf die Klinik das Zertifikat nun für weitere 3 Jahre tragen. Besonders erwähnt wird im Zertifizierungsbericht die Weiterentwicklung des Therapieangebots zur psychischen und physischen Aktvierung in Form eines sogenannten Bike Labyrinths. Dahinter verbirgt sich ein Ergometer, das mittels Software und angeschlossenem Monitor virtuelle 3D-Fahrradtouren möglich macht. „Neben der sportlichen Aktivierung und Mobilisierung hat das Gerät, das direkt im Eingangsbereich der Reha-Klinik steht, den schönen Nebeneffekt, dass sich dadurch immer ungezwungene Gesprächssituationen ergeben. „Diese wirken sich positiv auf die seelische Verfassung der Patienten aus, die durch die Freunde an der Fahrradtour motiviert werden”, erklärt Dr. Opitz. Häufig ergeben sich im Gespräch biographische Anknüpfungspunkte, die auch therapeutisch genutzt werden können. Bisher werde das Angebot sehr gut angenommen.

Aber auch das breite Angebot von intensiver Einzeltherapie und damit verbunden der persönlichen Betreuung durch Ärzte, Pflege und Therapeuten wurde von der Prüfstelle als besonders erwähnenswert erachtet. Neben weiteren Schwerpunkten wie Hygiene war ein wichtiges Thema auch die Mitarbeitergewinnung. Hier hob das Zertifizierungsunternehmen hervor, dass die Mitarbeiter bei der Eingewöhnung eng betreut werden und ihnen alle nötigen Informationen an die Hand gegeben werden, damit sie sich gut zurechtfinden und ihrer Arbeit auch ungehindert nachgehen können. Des Weiteren erhalten die Mitarbeiter auch Zugang zu besonderen Sportprogrammen und Entspannungsangeboten.

„Wir in Sinsheim können vielen ältere Menschen heimatnah eine Rehabilitation anbieten, wenn sie erkranken und dadurch in ihrer Bewegungsfähigkeit und Selbstständigkeit eingeschränkt sind. Durch die Nähe zum Wohnort müssen sie auch während des stationären Aufenthalts so wenig wie möglich auf den Kontakt zu Angehörigen und Freunden verzichten. Die familiäre Atmosphäre der kleinen Einrichtung führt dazu, dass die älteren Menschen sich wohlfühlen. Das nimmt eine Last von den Schultern und wirkt sich positiv auf den Behandlungserfolg aus”, fasst Opitz noch einmal die Besonderheit der Reha-Klinik zusammen, die noch über das Therapien Angebot hinausgeht.

Weitere Informationen zur Reha-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/geriatrie/startseite