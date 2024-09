Mutterstadt – Unfallverursacher kehr an die Unfallstelle zurück

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 13.09.2024 gegen 05:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen stark beschädigten Pkw, der in einem Feld neben der L530 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt stehen würde. Vor Ort konnte dann der 49-jährige Fahrzeugführer aus Mutterstadt angetroffen werden der angab, aufgrund eines “Sekundenschlafs” von der Fahrbahn abgekommen zu sein und dann mit einem dortigen Brückengeländer kollidiert sei. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Fahrer Hinweise auf die Einnahme berauschender Mittel ergaben und ein entsprechender Vor-Test dies auch bestätigte, wurde er zur Blutentnahme auf die Dienststelle nach Schifferstadt verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den 49-jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Da er zudem angab, nach dem Unfall nach Hause gelaufen zu sein und von dort aus mit einem anderen Fahrzeug an die Unfallstelle zurück gekehrt zu sein, wird zudem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

