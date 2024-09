Mannheim – VfR möchte Erfolgsserie gegen Hollenbach fortsetzen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Folgt am Freitagabend (19.00 Uhr) der dritte Saisonsieg in Serie – Spiel findet in Eppelheim statt!

(mk) Der bisherige Saisonverlauf sorgt beim VfR Mannheim für viele glückliche Gesichter. Um die positive Grundstimmung bei den Rasenspielern zu verstehen, reicht ein kleiner Blick auf die Tabelle: Nach sieben Spielen sind die Quadratestädter neben Balingen und Großaspach der einzige baden-württembergische Oberligist ohne Niederlage. Der damit verbundene dritte Tabellenplatz unterstreicht die seit Wochen zu beobachtende positive Tendenz eindeutig. Zuletzt glückte der Abele-Elf sogar ein Auswärtssieg beim hochgehandelten Regionalliga-Absteiger VfR Aalen. Kurz und bündig: Es läuft beim VfR aktuell ziemlich gut. Mit dem sportlichen Erfolg steigen bei den Blau-Weiß-Roten jedoch auch die Ambitionen. Ergebnisse sind lediglich die eine Seite der Medaille, Leistungen hingegen die andere. So wird selbst ein ungefährdeter 5:2 (3:0)-Erfolg gegen Fellbach nicht durch eine rosarote Brille betrachtet. Der Ehrgeiz ist Trainern und Spielern anzusehen. Jeder möchte den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen und sich gefühlt wöchentlich steigern. Daher will man auch am kommenden Freitag (19:00 Uhr) gegen den formstarken FSV Hollenbach nicht nachlassen und an die Leistung aus dem Aalen-Spiel anknüpfen.

Der württembergische Kontrahent präsentierte sich in den vergangenen Wochen im wahrsten Sinne des Wortes als stabile Einheit. Seit nun schon über 270 Minuten ist es keinem Oberligisten gelungen, FSV-Keeper Maurice Brauns zu bezwingen. Folgerichtig kletterte Hollenbach, seit drei Partien ungeschlagen, mit einem ausgeglichenen Torverhältnis auf den sechsten Tabellenplatz. In der Offensive können sich die Hohenloher weiterhin auf Goalgetter Hannes Scherer verlassen. Dieser netzte bereits dreimal ein und erzielte somit knapp 40 % aller FSV-Tore.

Da der Rasenplatz des Mannheimer Rhein-Neckar-Stadions aufgrund eines Pilzbefalls aktuell unbespielbar ist, findet die Begegnung in Eppelheim statt. Der VfR Mannheim bedankt sich an dieser Stelle nochmals recht herzlich beim ASV Eppelheim für das Entgegenkommen und hofft, seine Erfolgsserie auch an der Hermann-Wittmann-Straße fortzusetzen.



Quelle VfR Mannheim