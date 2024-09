Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Gemeinsam kreativ – Kunstangebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen haben die Möglichkeit, im Museumsatelier des Wilhelm-Hack-Museums gemeinsam künstlerisch aktiv zu werden und dabei neue Ausdrucksformen zu entdecken. Unter fachkundiger Anleitung durch Heike Hambsch (Counselor grad. BVPPT) können mit Methoden der Kunst- und Gestaltungstherapie verschiedene Techniken und Materialien ausprobiert werden, die die Kommunikation auf kreative Weise unterstützen und eine Möglichkeit bieten, Emotionen auszudrücken. Das Angebot findet in Kooperation mit der Kompetenzstelle Demenz der Stadt Ludwigshafen statt. Die Termine sind jeweils sonntags von 11 bis 13 Uhr. Der erste Termin findet am Sonntag, 22. September 2024, statt. Weitere Termine sind der 3. November und der 15. Dezember 2024. Im Frühjahr 2025 wird die Reihe mit zwei weiteren Terminen am 12. Januar und am 23. Februar fortgesetzt. Für jede Einheit ist die Teilnehmer*innenzahl auf maximal zwölf Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon unter 0621 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

