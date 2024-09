Ludwigshafen – Traumberuf Polizei? – Informationsabende der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Du möchtest einen spannenden Beruf haben und jeden Tag etwas Neues erleben? Einen Beruf, bei dem du wirklich etwas bewirken kannst? Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bietet zwei Informationsabende für alle am Polizeiberuf Interessierten an, die sich noch in der Berufsorientierung befinden. Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 werden den Polizeiberuf vorstellen und alle Fragen rund um unsere Arbeit, den Einstellungstest und das Studium an der Hochschule der Polizei beantworten. Und es kommt noch besser: Auch die Diensthundestaffel wird vor Ort sein, über ihre Arbeit berichten und deine Fragen beantworten.

Du bist interessiert? Dann schau am Freitag, den 04.10.2024, oder drei Wochen später, am 25.10.2024, jeweils um 18:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in der Beethovenstraße 36 in 67061 Ludwigshafen vorbei. Melde dich jetzt unter Angabe deines Alters und deiner telefonischen Erreichbarkeit bis zum 27.09.2024 für die Veranstaltung am 04.10.2024 und bis zum 18.10.2024 für die Veranstaltung am 25.10.2024 an: piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de Wir freuen uns auf dich!