Ludwigshafen – Betrunken Unfall verursacht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (11.09.2024), gegen 13:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann in der Karl-Lochner-Straße, in der Nähe einer Schule, in einem Gebüsch stand und mit heruntergezogener Hose an seinem Glied manipulierte. Als die Frau kurz abgelenkt war, hatte sich der Mann bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Unbekannte wurde als ... Mehr lesen »