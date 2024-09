Ludwigshafen – 60 Jahre Städtische Musikschule: Tag der offenen Tür, Workshopwoche und Jubiläumskonzert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Städtische Musikschule feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. 1964 als Jugendmusikschule gegründet, lernen heute über 1.600 Schüler*innen im Alter von eineinhalb bis 90 Jahren Instrumente und Gesang oder tanzen Ballett.

Starten wird die Jubiläumswoche der Städtischen Musikschule am Samstag, 21. September 2024, mit dem Musikschulfest und einem Tag der offenen Tür. Direkt vor der Musikschule gibt es von 13 bis 16.30 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit verschiedenen Ensembles der Musikschule. Von 14 bis 16 Uhr öffnet die Musikschule ihre Türen und es können alle Instrumente, Gesang und Ballett unter fachkundiger Anleitung ausprobiert werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit sich direkt für den Unterricht anzumelden. Für Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke ist gesorgt.

Während der Woche vom 23. bis 27. September können alle Schüler*innen der Musikschule anstelle des normalen Unterrichts an einer Workshopwoche teilnehmen. 46 verschiedene Workshops, wie beispielsweise ein “Ohne-Noten-Orchester” oder “Rudelhupen für alle” aber auch Instrumentenpflege, verschiedene Spieltechniken für Streichinstrumente, Theorie, Improvisation oder Videoproduktion und Recording und vieles mehr bieten ein interessantes und breitgefächertes Programm für die Woche. Den Abschluss der Woche bildet das große Jubiläumskonzert am Samstag, 28. September um 18 Uhr im Feierabendhaus der BASF. Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg wird die Gäste begrüßen. Eigens für das Konzert haben sich das Blasorchester, das Streichorchester, das Kammerorchester und die Big Band zu einem Jubiläumsorchester zusammengefunden und spielen unter der Leitung von Alexander Petry Werke wie die Moldau von Bedrich Smetana, bekannte Filmmusiken von Henry Mancini und Swingnummern von Robbie Williams. Die Ballettabteilung ist ebenfalls dabei und tanzt Choreographien unter anderem zur Walzerfolge “An der schönen blauen Donau” von Johann Strauß oder dem Jazz Waltz Nr. 2 von Dimitri Schostakowitch. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zur Musikschule gibt es im Internet unter https://musikschule.ludwigshafen.de/.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

